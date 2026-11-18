11,5 тысячи звонков с жалобами на отопление поступило от жителей Уфы за два месяца. По словам исполняющего обязанности начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города Ярослава Охотина, это на 343 звонка больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«В последнюю неделю наблюдаем тенденцию на уменьшение количества заявок по подаче отопления, так как система теплоснабжения вышла на штатный режим работы», — сообщил чиновник.

По данным Охотина, во второй месяц отопительного сезона ежедневно в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступает около 80-90 обращений от граждан.

Мэр Уфы Рустам Шарипов отметил, что необходимо разобраться с причинами роста числа жалоб на отопление. В профильном управлении пообещали проанализировать и разобраться.

Ранее Башинформ публиковал информацию о нормах отопления в Башкирии, как сэкономить и куда жаловаться.