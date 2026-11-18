Как сообщил вице-премьер правительства Олег Ли, для работы с обращениями граждан были внедрены чат-боты и голосовой робот (помогали составить обращение), и аналитический дашборд, собиравший аналитику.

— Какие плюсы этого подхода. Все обращения собираются в едином пространстве. Робот взял на себя рутинные операции, снизив нагрузку на операторов Ситуационного центра. Точная картина проблем — ИИ автоматически распределял обращения по темам (ЖКХ, дороги, здравоохранение, соцподдержка) и показывал, на какие нужно реагировать в первую очередь, — рассказал Олег Ли.

ИИ работал не ради показа технологий, а чтобы ни один голос не потерялся, а проблемы решались быстрее и системнее, отметил вице-премьер. Этот опыт продемонстрировал потенциал совместной работы технологических компаний (Билайн, Сколтех), научных организаций и государства в развитии современных цифровых сервисов для жителей региона.

Всего на Прямую линию Главы РБ поступило 7445 обращений: 4866 — через соцсети и чат-боты, 2312 — по телефону Ситуационного центра, 267 — через Госуслуги.