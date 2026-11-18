На выставке «Транспорт России» в Москве на стенд Башкортостана прилетела настоящая бабочка. Гости сразу обратили на неё внимание: кто-то даже пошутил, что наша республика, действительно, цветущий и медоносный край, раз даже бабочки прилетают на транспортную выставку. К слову, некоторые элементы стенда Башкирии оформлены в виде пчелиных сот — так что гостья, похоже, сразу почувствовала себя как дома.
Этот тёплый момент снял на видео фотограф пресс-службы Главы Башкортостана Азат Мухамедьянов.
Напомним, сегодня в Москве открываются выставка и форум «Транспорт России» в рамках 20-й Транспортной недели. В работе форума принимает участие делегация Башкортостана под руководством Главы республики Радия Хабирова. У руководителя региона запланирован ряд переговоров с главами федеральных ведомств о будущем развитии транспортной отрасли.
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