За десять месяцев текущего года работодатели в Башкирии заплатили штрафы за нарушение трудовых прав работников на общую сумму почти 24 миллиона рублей. Уже взыскано свыше 17 миллионов.
В Гострудинспекции РБ напомнили, если оплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, можно заплатить только половину суммы. Однако многие работодатели упускают этот срок и не платят вовремя, что приводит к серьёзным последствиям: сумма штрафа может быть удвоена; возможен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Льготный период для оплаты половины штрафа действует именно с момента вынесения решения, а не вступления его в силу.
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