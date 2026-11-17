За десять месяцев текущего года работодатели в Башкирии заплатили штрафы за нарушение трудовых прав работников на общую сумму почти 24 миллиона рублей. Уже взыскано свыше 17 миллионов.

В Гострудинспекции РБ напомнили, если оплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, можно заплатить только половину суммы. Однако многие работодатели упускают этот срок и не платят вовремя, что приводит к серьёзным последствиям: сумма штрафа может быть удвоена; возможен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Льготный период для оплаты половины штрафа действует именно с момента вынесения решения, а не вступления его в силу.