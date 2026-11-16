В выходные около четырех часов утра в экстренные службы поступил сигнал о женщине, которая оказалась в яме и не могла самостоятельно выбраться на дорогу.
На место в Ленинский район оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Спасатели аккуратно подняли женщину на носилках и передали бригаде скорой медпомощи для осмотра.
«Ночью, особенно в холодное время года, человек, оказавшийся на земле и не способный подняться, быстро теряет тепло. Поэтому важно не проходить мимо — своевременный звонок может предотвратить переохлаждение и спасти жизнь», — отметили спасатели.
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