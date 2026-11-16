На оперативном совещании правительства в ЦУРе министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин доложил, что после Прямой линии издали приказ, которым бойца СВО из Караидельского района Данила Галиханова восстановили в Уфимском автотранспортном колледже. С такой просьбой военнослужащий обратился к Главе Башкирии на Прямой линии.
«Вопрос на следующий день был безусловно решен. Приказом колледжа от 12 ноября 2026 года Галиханов Данил восстановлен в колледже на бюджетной основе», – сказал Ильдар Мавлетбердин.
Напомним, сразу после Прямой линии смогли также оперативно найти водителя для школьного автобуса в селе Алкино-2.
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