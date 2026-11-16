В предстоящий зимний период в Уфе будут работать 31 ледовый каток и 21 лыжная трасса, сообщает администрация города.
Прошлой зимой в городе работали 32 ледовых катка, 91 хоккейная коробка и 22 лыжные трассы. Ледовые катки оборудуются как на дворовых площадках, так и на территориях стадионов и общественных пространствах, в том числе возле новогодних городков.
Самым протяженным в городе является каток на набережной Белой: чтобы доехать с одного его конца на другой, придется преодолеть порядка одного километра.
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