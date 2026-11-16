– Надо подумать, может, городки открыть пораньше. Но это зависит, конечно, от погоды, если будет снег, – отметил Радий Хабиров.
Министр ЖКХ региона Ирина Голованова предложила утвердить сроки выполнения работ. До 11 декабря обеспечить новогоднюю подсветку зданий, входных групп, улиц и общественных пространств, парков и скверов; до 15 декабря обеспечить установку елей, обеспечить проведение мероприятий по сертификации горок; до 25 декабря обеспечить устройство новогодних городков и торжественное открытие. Предложение было принято.
Ранее мы рассказали, как Башкирия принарядится к Новому году. На территории населенных пунктов республики оборудуют 636 новогодних городков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.