– Надо подумать, может, городки открыть пораньше. Но это зависит, конечно, от погоды, если будет снег, – отметил Радий Хабиров.

Министр ЖКХ региона Ирина Голованова предложила утвердить сроки выполнения работ. До 11 декабря обеспечить новогоднюю подсветку зданий, входных групп, улиц и общественных пространств, парков и скверов; до 15 декабря обеспечить установку елей, обеспечить проведение мероприятий по сертификации горок; до 25 декабря обеспечить устройство новогодних городков и торжественное открытие. Предложение было принято.

Ранее мы рассказали, как Башкирия принарядится к Новому году. На территории населенных пунктов республики оборудуют 636 новогодних городков.