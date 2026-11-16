На железной дороге в Башкирии завершён ремонт переездов на станции Шафраново, на перегонах Аша – Миньяр, Аллагуват – Салават и 1412 км – Буздяк. На них заменили резинокордовый настил и уложили новый асфальт, сообщили в пресс-службе Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.
До конца года планируется завершить ремонт переезда на перегоне Кандры – Каран-Елга, где уже заменили настил и заградительное устройство. Ремонты ведутся для повышения безопасности дорожного движения.
Ранее сообщали, что за январь – октябрь текущего года на переездах Куйбышевской магистрали произошло 12 случаев столкновения автомобилей и поездов.
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