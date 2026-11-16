Движение по мосту через реку Нугуш рядом с селом Туктагулово в Туймазинском районе открыто, сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

Мост закрывали на выходные для проведения планово-предупредительных работ в рамках содержания. Сооружение находится на межмуниципальной дороге Наратасты — Базгиево — Кандры.