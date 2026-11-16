На 45-м заседании президиума Госсобрания Башкортостана седьмого созыва в первом чтении внесены изменения в закон о господдержке многодетных семей в республике. Документ внесен правительством региона.

Как доложил председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов, согласно законопроекту, предлагается к реализации в регионе пилотный проект по обеспечению детей из многодетных семей электронным сертификатом на приобретение школьной формы или комплектом одежды для посещения школьных занятий.

Отметим, что ранее многодетным семьям компенсировали стоимость детской школьной формы. Родители покупали одежду за свой счет, сохраняли чеки и ждали возврата денег от государства. Новый проект закона предусматривает переход к безденежной форме поддержки.

«Законопроектом предлагается обеспечивать школьной формой многодетные семьи раз в 2 года, что позволит исключить конкретизацию в законе формы поддержки лишь в виде денежной компенсации и расширить возможности её предоставления посредством электронного сертификата. При этом порядок и форма предоставления указанной меры государственной поддержки будет устанавливаться правительством республики», – отметил Салават Харасов.

Напомним, в Башкортостане проживает более 74 тысяч многодетных семей.