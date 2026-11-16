С начала года единовременное пособие при рождении ребёнка получили более 18,3 тысячи семей республики. На эти цели направили свыше 600 млн рублей, приводит данные региональное отделение Социального фонда России.
В ведомстве уточнили, что с 1 февраля размер пособия в Башкирии составляет 32 718,02 рубля (с учётом районного коэффициента). Если в семье родилась двойня или тройня, деньги выплачивают на каждого малыша.
Напомним, если родители ребенка в браке и один не работает, пособие получает работающий. Если брака нет — тот, с кем живёт ребёнок, независимо от трудоустройства. Работающей маме выплату назначают автоматически, работающему папе нужно подать заявление работодателю.
Неработающий родитель может направить заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР — в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Ранее сообщалось, что в России появится дорожный знак для многодетных семей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.