С начала года единовременное пособие при рождении ребёнка получили более 18,3 тысячи семей республики. На эти цели направили свыше 600 млн рублей, приводит данные региональное отделение Социального фонда России.

В ведомстве уточнили, что с 1 февраля размер пособия в Башкирии составляет 32 718,02 рубля (с учётом районного коэффициента). Если в семье родилась двойня или тройня, деньги выплачивают на каждого малыша.

Напомним, если родители ребенка в браке и один не работает, пособие получает работающий. Если брака нет — тот, с кем живёт ребёнок, независимо от трудоустройства. Работающей маме выплату назначают автоматически, работающему папе нужно подать заявление работодателю.

Неработающий родитель может направить заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР — в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка.

Ранее сообщалось, что в России появится дорожный знак для многодетных семей.