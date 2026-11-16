В выходные с космодрома «Восточный» на орбиту запущены аппараты «Киноспутник» и «Коэн». На орбиту их вывела ракета-носитель «Союз-2.1б». Это первый субсидируемый запуск космических аппаратов, созданных российскими компаниями, в рамках нацпроекта «Космос».

Оба спутника предназначены для съёмок поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Данные будут применяться для контроля использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач.

Трансляцию запуска Роскосмос вёл в своём канале в «Макс».