В выходные с космодрома «Восточный» на орбиту запущены аппараты «Киноспутник» и «Коэн». На орбиту их вывела ракета-носитель «Союз-2.1б». Это первый субсидируемый запуск космических аппаратов, созданных российскими компаниями, в рамках нацпроекта «Космос».
Оба спутника предназначены для съёмок поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Данные будут применяться для контроля использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач.
Трансляцию запуска Роскосмос вёл в своём канале в «Макс».
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