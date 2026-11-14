Стало известно, где в Башкирии проходят массовые проверки водителей

Сегодня сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей, предупредил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Экипажи ДПС дежурят:

на 1494-м километре автодороги М-5 «Урал»;

на 6-м километре автодороги Р-240;

на 105-м километре автодороги Уфа-Янаул.

Дорожные полицейские будут обращать внимание на грубейшие нарушения: вождение в нетрезвом состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности аварии с питбайком, в которой погиб подросток.