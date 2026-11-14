Практика Башкирии «СВОи рядом» признана лучшей в России

Кадровый центр «Работа России» Башкирии снова вошёл в число лидеров по итогам V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения. Практика службы занятости республики «СВОи рядом» заняла первое место в номинации «Лучшая практика по работе с участниками СВО и членами их семей».

Программа объединяет несколько направлений поддержки участников спецоперации и их близких: персональное сопровождение при поиске работы, профессиональном обучении и открытии собственного дела, а также работу мужских клубов «Занятость СВОих», женских клубов «УспешнаЯ» и клубов для членов семей участников СВО «Источник опоры».

Сейчас в клубной деятельности участвуют более четырех тысяч участников СВО, для более 950 ветеранов определена индивидуальная траектория занятости, 151 человек заключил социальный контракт для открытия собственного дела. В реестре работодателей, создавших вакансии для участников СВО, состоят уже 2,8 тысячи организаций республики. Практика реализуется во всех 68 территориальных офисах службы занятости населения региона.

Кроме того, инспектор Дуванского филиала центра Анна Митусова стала второй в номинации «Лучший специалист по работе с молодёжью».

Министр семьи, труда и соцзашиты Ольга Кабанова отметила, что служба занятости республики ежегодно среди победителей и призёров всероссийского конкурса.

Напомним, в Башкирии обновили 56 кадровых центров «Работа России». Служба занятости интегрирована с единой цифровой платформой «Работа в России», что позволяет автоматизировать процессы и обеспечивать обмен данными между участниками рынка труда, в том числе маломобильными соискателями. За последние пять лет среднее время трудоустройства граждан сократилось почти на 35% — со 142 до 92,7 дня, а продолжительность безработицы — на 31,5%, со 196 до 134,2 дня.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Башкирию назвали в числе лучших в РФ по проведению ярмарки трудоустройства.