Жители Башкирии увидят соединение Марса и Юпитера

Юпитер выглядит как очень яркая звезда, уступая в яркости только Венере, которая в это время будет видна на юго-востоке низко над горизонтом. Марс будет виден над Юпитером на таком расстоянии, что между планетами могло бы поместиться две полных Луны.
Как сообщили в Уфимском городском планетарии, планеты появятся над горизонтом в полночь и будут видны до тех пор, пока не растают в свете восходящего Солнца. Рядом с ними видна звезда Регул — самая яркая в созвездии Льва, она менее яркая по сравнению с Марсом и Юпитером.
Ранее жителей Башкирии предупредили о ненастной погоде.
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