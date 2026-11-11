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23:41 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Ситцентр Башкирии принял более 600 звонков на Прямой линии Главы

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Начальник Ситуационного центра РБ Елена Важдаева сообщила о ходе работы во время Прямой линии Главы республики. С момента начала прямого эфира центр принял более 600 звонков.

По словам руководителя центра, люди звонили с самыми разными вопросами и просьбами. Характер обращений разнообразный. Так, ветеран СВО из Мечетлинского района попросил помочь построить спортивную площадку. Жительница Уфы обратилась с просьбой организовать кризисный центр для беременных женщин в трудной ситуации. А 70-летняя жительница Стерлитамака, состоящая в браке 52 года, попросила у Главы совета, как сохранить семью, так как их с мужем брак находится на грани распада.

В ответ на это обращение Радий Хабиров пожелал супругам мудрости и уважения, отметив, что это личное дело каждого. Чтобы разрядить обстановку, глава региона рассказал анекдот: супруги прожили вместе 80 лет и решили развестись, так как ненавидели друг друга с первого дня, но ждали, пока умрут дети.

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