Глава Башкирии рассказал про управление в режиме ЧС

Глава Башкирии в ходе Прямой линии ответил на вопрос из зала от СМИ о том, как он принимает решения и будят ли его по ночам в случае чрезвычайной ситуации.

— Нет, я непосредственно боевым управлением не занимаюсь, я не военный человек. Я занимаюсь общей организацией. Моя задача — обеспечить людьми, техникой, чтобы дисциплина была, чтобы вооружение соответствующее было. Я больше работаю с Минобороны. Моя задача — доставить сюда оружие, обеспечить кадрами. Моя задача — убедить предприятия, не буду скрывать, порой с помощью прокуратуры и жёстких решений. Президент принял такое решение, это один из последних указов, что если те предприятия, которые входят в перечень и не предпринимают действия по обеспечению своей защиты, власти имеют право ввести временное управление. Это сильный аргумент, это показатель того, что это не шутки. Ещё раз говорю, на войне как на войне. Поэтому непосредственно бой ведут люди в погонах, которые имеют специальное образование, — рассказал Радий Хабиров.