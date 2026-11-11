Радий Хабиров об СВО: «У каждого есть возможность сделать что-то полезное»

Сегодня на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с молодыми блогерами был поднят вопрос поддержки военнослужащих. Участники встречи поинтересовались, как они могут помочь бойцам. Радий Хабиров отметил, что у каждого жителя региона есть возможность сделать что-то полезное для участников специальной военной операции.

«К нам уже вернулись порядка 4,5 тысячи ребят. Некоторые из них передвигаются на колясках, причём многие живут в частных домах. Первое, что им необходимо, — доступная среда. Мы уже оборудовали десятки пандусов, но нужны ещё», — сказал руководитель региона.

Глава Башкортостана добавил, что помощь может быть самой разной — вплоть до приобретения современных протезов и колясок. Тем, кто хочет поддержать ветеранов СВО, Радий Хабиров порекомендовал обращаться в том числе к представителям Госфонда «Защитники Отечества».

На встрече также обсудили вопросы укрепления института семьи и брака, экологического благополучия республики, популяризации контента в поддержку здорового образа жизни, а также развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов Уфы.