Радий Хабиров об СВО: «У каждого есть возможность сделать что-то полезное»

Сегодня на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с молодыми блогерами был поднят вопрос поддержки военнослужащих. Участники встречи поинтересовались, как они могут помочь бойцам. Радий Хабиров отметил, что у каждого жителя региона есть возможность сделать что-то полезное для участников специальной военной операции.
«К нам уже вернулись порядка 4,5 тысячи ребят. Некоторые из них передвигаются на колясках, причём многие живут в частных домах. Первое, что им необходимо, — доступная среда. Мы уже оборудовали десятки пандусов, но нужны ещё», — сказал руководитель региона.
Глава Башкортостана добавил, что помощь может быть самой разной — вплоть до приобретения современных протезов и колясок. Тем, кто хочет поддержать ветеранов СВО, Радий Хабиров порекомендовал обращаться в том числе к представителям Госфонда «Защитники Отечества».
На встрече также обсудили вопросы укрепления института семьи и брака, экологического благополучия республики, популяризации контента в поддержку здорового образа жизни, а также развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов Уфы.
В завершение встречи Радий Хабиров вручил символическую награду «ЯҠШЫ» блогеру Рустаму Набиеву как контент-креатору республики с самой большой аудиторией и поблагодарил участников встречи за продуктивный разговор.
«Спасибо, что пришли. Знаете, в жизни всегда есть своего рода борьба сил света с силами тьмы. И то, что вы встали на сторону света, — это по-настоящему здорово! От всей души благодарен вам за то, чем вы занимаетесь», — сказал Глава республики.
Подводя итоги встречи в беседе со спецкором «Башинформа», Радий Хабиров подчеркнул, что был искренне рад пообщаться с инфлюенсерами.
«Важно, что для них это не баловство. Каждый из ребят продвигает свою тему — одни развивают региональный туризм, другие поднимают вопросы экологии. И при этом переводят творческую деятельность в коммерческую плоскость. Для некоторых из блогеров это буквально доход их семей. Но главное — все они занимаются делом», — отметил руководитель региона.
Ранее сообщалось, что Радий Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков.
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