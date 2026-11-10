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14:21 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Судебный пристав в Уфе спас семью с ребенком и пенсионеров из огня

Младший судебный пристав Арсен Баймурзин помог эвакуировать людей из горящего дома в микрорайоне Кузнецовский затон.

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пресс-служба ГУФССП по РБ Мах
Фото: пресс-служба ГУФССП по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По данным республиканской службы судебных приставов, инцидент произошел, когда пристав возвращался в отдел на автомобиле. Заметив балкон на четвертом этаже, охваченный пламенем, он немедленно позвонил по номеру 112. Не дожидаясь приезда пожарных, Арсен забежал в подъезд и начал стучать в двери квартир на четвертом и пятом этажах.

Благодаря его действиям удалось вывести четырех пожилых людей, семью с маленьким ребенком и кошку, без которой одна из женщин отказывалась покидать квартиру. Спустя несколько минут на место прибыли пожарные и медики. Никто из людей не пострадал.

После прибытия экстренных служб Арсен продолжил путь в отдел, чтобы исполнять свой служебный долг.

Ранее житель Башкирии сбежал от своих троих детей с долгом по алиментам.

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