«Помните: если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться», — отметили спасатели.



При использовании газовых баллонов важно обращать внимание на маркировку, где указана информация о производителе, весе и объеме баллона, а также дате следующей поверки. Использовать можно только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны.



«Газовый баллон необходимо хранить в вертикальном положении подальше от открытого огня и источников тепла, — добавили спасатели. — Если вы почувствовали запах газа в квартире или доме, ни в коем случае не допускайте разжигания открытого огня, курения. Откройте окна, входную дверь и проветрите помещения».



Запрещено включать-выключать освещение или какие-либо электрические приборы. Позвоните по номерам 112 или 104 вне квартиры. Не лишним будет открыть окна в подъезде и предупредить соседей о соблюдении мер безопасности.

Ранее в Нефтекамске рабочий получил сильный удар по ногам при взрыве газового баллона во время разрезки. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.