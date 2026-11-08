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15:00 (UTC+5), 08 Ноября 2026

В Башкирии рассказали о нюансах безопасного хранения газовых баллонов зимой

Газовые баллоны нельзя хранить дома и на балконах, подчеркнули в главном управлении МЧС по Башкирии.

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Галина Бахшиева
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«Помните: если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться», — отметили спасатели.

При использовании газовых баллонов важно обращать внимание на маркировку, где указана информация о производителе, весе и объеме баллона, а также дате следующей поверки. Использовать можно только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны.

«Газовый баллон необходимо хранить в вертикальном положении подальше от открытого огня и источников тепла, — добавили спасатели. — Если вы почувствовали запах газа в квартире или доме, ни в коем случае не допускайте разжигания открытого огня, курения. Откройте окна, входную дверь и проветрите помещения».

Запрещено включать-выключать освещение или какие-либо электрические приборы. Позвоните по номерам 112 или 104 вне квартиры. Не лишним будет открыть окна в подъезде и предупредить соседей о соблюдении мер безопасности.

Ранее в Нефтекамске рабочий получил сильный удар по ногам при взрыве газового баллона во время разрезки. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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