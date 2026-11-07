В Башкирии сняты все ограничения на дорогах

Спасатели Башкирии сообщили об очередном снятии ограничения движения транспорта на трассе.

В частности, на участке автодороги общего пользования федерального значения снято ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, грузовых транспортных средств: М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара –Уфа — Челябинск с 1480 по 1548 км (от Уфы до Иглинского района.

«Все ограничения на дорогах сняты», — подчеркнули в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал Башинформ, вчера ближе к вечеру на большинстве дорог общего пользования в Башкирии были сняты ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта.