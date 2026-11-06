Уфимский ЖК «Нью-Йорт» признали одним из лучших проектов КРТ в стране

Конкурс, в который поступило 412 заявок из 67 регионов страны, оценивал проекты по качеству архитектуры, уровню социальной инфраструктуры и вкладу в развитие городской среды. В финал вышли 94 проекта из 54 субъектов РФ.

По словам исполнительного директора Ассоциации застройщиков Башкортостана Адель Сайфуллиной, проект демонстрирует возможность одновременно решить несколько задач: ликвидировать устаревший жилищный фонд, обеспечить комфортные условия для жильцов и открыть территорию для дальнейшего развития района.

В Башкортостане механизм КРТ получил активное развитие. По данным организаторов, в республике заключено 50 договоров на площади более 1,6 тыс. га, а общий градостроительный потенциал проектов оценивается в 4,9 млн кв. м.

Справка

«КПД-Девелопмент» — один из крупнейших в Башкортостане строительный холдинг с многолетней историей. За 56 лет он построил более 8,2 млн кв. м жилья и другие объекты социально-культурного назначения. В числе крупных проектов компании различные крупные ЖК, «Уфа-Арена», ипподром «Акбузат», спортивно-оздоровительный комплекс "Биатлон", Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, детский оздоровительный лагерь «Звездочка». В январе 2023 года КПД подписал первый договор комплексного развития территорий в Уфе.