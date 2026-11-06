Уфимский ЖК «Нью-Йорт» признали одним из лучших проектов КРТ в стране

Проект, реализуемый ГК «КПД», получил диплом финалиста в номинации «КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда». Итоги конкурса подвели в Национальном центре «Россия» в Москве.
ЖК «Нью-Йорт» стал первым объектом в Башкирии, построенным в рамках механизма КРТ. Его возвели на месте снесенного квартала аварийных домов площадью более 6 га. Жильцов аварийного фонда расселили, предоставив им новые квартиры или денежные компенсации.
Первый дом площадью более 8,7 тыс. кв. м завершили в 2025 году. В дальнейшем на этой территории планируется строительство еще нескольких многоквартирных домов. Общий объем инвестиций в застройку квартала составил около 3 млрд рублей.
Конкурс, в который поступило 412 заявок из 67 регионов страны, оценивал проекты по качеству архитектуры, уровню социальной инфраструктуры и вкладу в развитие городской среды. В финал вышли 94 проекта из 54 субъектов РФ.
По словам исполнительного директора Ассоциации застройщиков Башкортостана Адель Сайфуллиной, проект демонстрирует возможность одновременно решить несколько задач: ликвидировать устаревший жилищный фонд, обеспечить комфортные условия для жильцов и открыть территорию для дальнейшего развития района.
В Башкортостане механизм КРТ получил активное развитие. По данным организаторов, в республике заключено 50 договоров на площади более 1,6 тыс. га, а общий градостроительный потенциал проектов оценивается в 4,9 млн кв. м.
Справка
«КПД-Девелопмент» — один из крупнейших в Башкортостане строительный холдинг с многолетней историей. За 56 лет он построил более 8,2 млн кв. м жилья и другие объекты социально-культурного назначения. В числе крупных проектов компании различные крупные ЖК, «Уфа-Арена», ипподром «Акбузат», спортивно-оздоровительный комплекс "Биатлон", Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, детский оздоровительный лагерь «Звездочка». В январе 2023 года КПД подписал первый договор комплексного развития территорий в Уфе.
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