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12:48 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Уфимский ЖК «Нью-Йорт» признали одним из лучших проектов КРТ в стране

По итогам Первого всероссийского конкурса Минстроя РФ жилой комплекс «Нью-Йорт» в Калининском районе Уфы вошел в число лучших проектов комплексного развития территорий России.

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Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустем Газизов, Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин и Генеральный директор ООО Трест «КПД» Андрей Пестрецов
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустем Газизов, Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин и Генеральный директор ООО Трест «КПД» Андрей Пестрецов
Фото: Автор | предоставлено пресс-службой «КПД-Девелопмент»
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Проект, реализуемый ГК «КПД», получил диплом финалиста в номинации «КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда». Итоги конкурса подвели в Национальном центре «Россия» в Москве.

ЖК «Нью-Йорт» стал первым объектом в Башкирии, построенным в рамках механизма КРТ. Его возвели на месте снесенного квартала аварийных домов площадью более 6 га. Жильцов аварийного фонда расселили, предоставив им новые квартиры или денежные компенсации.

Первый дом площадью более 8,7 тыс. кв. м завершили в 2025 году. В дальнейшем на этой территории планируется строительство еще нескольких многоквартирных домов. Общий объем инвестиций в застройку квартала составил около 3 млрд рублей.

Автор предоставлено пресс-службой «КПД-Девелопмент»
Автор предоставлено пресс-службой «КПД-Девелопмент»
Фото: Автор | предоставлено пресс-службой «КПД-Девелопмент»
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Конкурс, в который поступило 412 заявок из 67 регионов страны, оценивал проекты по качеству архитектуры, уровню социальной инфраструктуры и вкладу в развитие городской среды. В финал вышли 94 проекта из 54 субъектов РФ.

По словам исполнительного директора Ассоциации застройщиков Башкортостана Адель Сайфуллиной, проект демонстрирует возможность одновременно решить несколько задач: ликвидировать устаревший жилищный фонд, обеспечить комфортные условия для жильцов и открыть территорию для дальнейшего развития района.

В Башкортостане механизм КРТ получил активное развитие. По данным организаторов, в республике заключено 50 договоров на площади более 1,6 тыс. га, а общий градостроительный потенциал проектов оценивается в 4,9 млн кв. м.

Справка

«КПД-Девелопмент» — один из крупнейших в Башкортостане строительный холдинг с многолетней историей. За 56 лет он построил более 8,2 млн кв. м жилья и другие объекты социально-культурного назначения. В числе крупных проектов компании различные крупные ЖК, «Уфа-Арена», ипподром «Акбузат», спортивно-оздоровительный комплекс "Биатлон", Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, детский оздоровительный лагерь «Звездочка». В январе 2023 года КПД подписал первый договор комплексного развития территорий в Уфе.

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