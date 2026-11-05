В Уфе за сутки задержали 14 нетрезвых водителей

‎За прошедшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции выявили 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 7 из них отказались от прохождения медосвидетельствования.

Всего на территории города было пресечено 275 нарушений правил дорожного движения. 17 водителей проигнорировали ремни безопасности, 31 автомобилист не уступил дорогу пешеходам, 5 человек нарушили правила перевозки детей, 18 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД.

За сутки в столице произошло 38 ДТП, 2 человека пострадали.

Ранее в Башкирии 16-летний подросток пытался скрыться от ДПС на мопеде.

‎