В Уфе за сутки задержали 14 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции выявили 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 7 из них отказались от прохождения медосвидетельствования.
Всего на территории города было пресечено 275 нарушений правил дорожного движения. 17 водителей проигнорировали ремни безопасности, 31 автомобилист не уступил дорогу пешеходам, 5 человек нарушили правила перевозки детей, 18 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД.
За сутки в столице произошло 38 ДТП, 2 человека пострадали.
Ранее в Башкирии 16-летний подросток пытался скрыться от ДПС на мопеде.
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