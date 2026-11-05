Башкирия заняла первое место в федеральном рейтинге направления «ГосСтарт»

Итоги федерального рейтинга направления «ГосСтарт.Диалог» озвучили на Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде. Здесь объединились молодые управленцы со всей страны. Делегация молодежи республики также приняла участие в форуме.

«Сегодня в рамках реализации молодежной политики большое внимание мы уделяем поддержке молодых кадров. И один из важных сегментов в этой работе – это развитие профессионального сообщества молодых государственных и муниципальных служащих, а также знакомство молодежи с профессией служения. Такая работа проводится системно и линейка тематических событий охватывает как муниципальный, так и региональный уровни. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Глава республики Радий Фаритович Хабиров. И мы, конечно же, будем продолжать развитие этого направления», – отметил министр молодежной политики Башкирии Вито Сабиров.

В Башкирии выстроена системная модель работы: планирование диалогов, подбор спикеров из числа руководителей ведомств, организационное сопровождение мероприятий и аналитика результатов. Это десятки открытых диалогов руководителей органов власти и местного самоуправления с молодежью, которые охватывают тысячи молодых людей. Реализация программы опирается на широкую партнерскую сеть. В нее вовлечены органы исполнительной и законодательной власти, администрации муниципальных образований и высшие учебные заведения.

Ранее «Башинформ» рассказывал о встрече Радия Хабирова и участников II Республиканского форума молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт. Башкортостан».