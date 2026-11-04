В Башкирии в этом году 10 человек заразились клещевым энцефалитом

По данным регионального Роспотребнадзора, в текущем эпидемическом сезоне в Республике Башкортостан зарегистрировано 10 случаев клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев инфекционного клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Всего в этом году зафиксировано 7162 обращения по поводу укусов клещей, в 2025 году было 10 153. Пострадали 2567 детей. Несмотря на снижение числа укусов, каждый пятый клещ (20,4%) оказался переносчиком боррелиоза. Инфицированность вирусом энцефалита снизилась до 0,4%.

Вакцинация остается единственным надежным способом защиты от тяжелого течения клещевого вирусного энцефалита. Специалисты советуют начинать вакцинацию уже осенью, чтобы к весне иммунитет успел сформироваться.

Ранее Башинформ сообщал о том, какие районы Башкирии признаны опасными по клещевому энцефалиту.