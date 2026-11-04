В Башкирии в этом году 10 человек заразились клещевым энцефалитом

По данным регионального Роспотребнадзора, в текущем эпидемическом сезоне в Республике Башкортостан зарегистрировано 10 случаев клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев инфекционного клещевого боррелиоза (болезни Лайма).
Всего в этом году зафиксировано 7162 обращения по поводу укусов клещей, в 2025 году было 10 153. Пострадали 2567 детей. Несмотря на снижение числа укусов, каждый пятый клещ (20,4%) оказался переносчиком боррелиоза. Инфицированность вирусом энцефалита снизилась до 0,4%.
Вакцинация остается единственным надежным способом защиты от тяжелого течения клещевого вирусного энцефалита. Специалисты советуют начинать вакцинацию уже осенью, чтобы к весне иммунитет успел сформироваться.
Ранее Башинформ сообщал о том, какие районы Башкирии признаны опасными по клещевому энцефалиту.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.