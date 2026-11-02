В Башкирии на опасных участках дорог устанавливают предупреждающие знаки

Так, на мостах установили дорожные знаки, ограничивающие скорость движения. Для оперативной обработки проезжей части при гололеде на участках спусков и подъемов разместят более тысячи ящиков с песко-соляной смесью (на сегодня установлено уже 644 — прим. ред.). Кроме того, ведется круглосуточный контроль работы дорожно-эксплуатационной техники с помощью навигационной системы ГЛОНАСС в онлайн-режиме.

«Особое внимание уделяется участкам дорог с повышенным риском совершения ДТП, на этих участках ведется установка временных дорожных знаков „Скользкая дорога“ — из запланированных 1840 знаков уже установлено 1147», — доложила министр.

Она подчеркнула, что вопрос обеспечения подготовки дорог к работе в зимних условиях держат на постоянном контроле.

Ранее Башинформ сообщал о том, что на дорогах Башкирии в зимний период задействуют более тысячи единиц техники.