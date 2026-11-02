Радий Хабиров сообщил о ряде кадровых назначений в Башкирии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на оперативном совещании правительства объявил о ряде кадровых назначений в регионе.

Уполномоченным по правам человека в РБ назначен Руслан Зайнуллин — профессиональный юрист, доктор юридических наук. Уполномоченным по правам ребёнка стала Ирина Сухарева, которую руководитель региона охарактеризовал как деятельного человека, хорошо известного общественности. Глава республики пожелал обоим омбудсменам успехов в защите интересов граждан.

В Мечетлинском районе произошла смена руководства. В связи с возрастом покинул пост глава районной администрации Анис Асадуллин. Исполнение обязанностей главы муниципалитета возложено на Анфису Ишмухаметову. Окончательное решение будет принято в установленном порядке в ближайшее время.

В Ишимбайском районе главой администрации назначен Рамиль Абдуллин, ранее руководивший Бурзянским районом. Радий Хабиров отметил, что район динамично развивается и перед новым руководителем стоит много задач.

Также на совещании было объявлено о назначении и. о. министра промышленности, энергетики и инноваций РБ.