Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства. Он отметил, что в Приволжском федеральном округе бережно хранят традиции разных народов, уважают культуру и веру друг друга.
«Этот праздник говорит нам о главном: судьба России зависит от нашей готовности защищать страну и трудиться ради её будущего. Любовь к Родине объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий, помогает преодолевать испытания и добиваться общих целей.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в семьях царят любовь и согласие, пусть общие дела открывают новые возможности для родного края и всей России», — отметил Комаров.
Ранее Башинформ сообщал, как Уфа отметит День народного единства.
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