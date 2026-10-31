В Уфе во время ссоры мужчина ударил жену утюгом

В Уфе полицейские разбираются в обстоятельствах семейного скандала. С заявлением о нападении мужа обратилась 35-летняя женщина. По ее словам, супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ей удары утюгом. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщает МВД Башкирии, конфликт произошёл под утро, когда мужчина вернулся домой. Причиной ссоры стало замечание жены о том, что он разбудил спящего ребёнка. В ходе перепалки мужчина схватил утюг и ударил им супругу.

Участковые уполномоченные полиции задержали 35-летнего уфимца по месту жительства. Он признал вину. Согласно заключению медосвидетельствования, повреждения, полученные женщиной, квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Буйному главе семьи может грозить до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

Ранее «Башинформ» публиковал эксклюзивные подробности громкого задержания криминального авторитета в Уфе.