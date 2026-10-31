В Башкирии спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность

В юго-восточных и западных районах Башкирии объявлена чрезвычайная пожарная опасность, предупреждает МЧС Башкирии.

Жителей республики просят ограничить выход на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички и окурки в не отведенные для этого места.

Ранее «Башинформ» публиковал прогноз погоды на ближайшие дни.