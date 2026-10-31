Аэропорт Уфы заработал в штатном режиме

В столичном аэропорту сняли ограничения на прием и вылет самолетов, который вводили после введения режима беспилотной опасности. Об это сообщает председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Напомним, режим беспилотной опасности в Башкирии сняли ранее.

Ограничения серьезно повлияли на расписание рейсов. Были задержаны и отменены десятки вылетов.