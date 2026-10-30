Жители Уфы обвинили «Почту России» в незаконных поборах

Жители Уфы столкнулись с неправомерным взиманием 60 рублей при пополнении социальной транспортной карты «Алга» через отделения «Почты России». О ситуации «Башинформу» рассказала уфимка Эльвира К.

«Мама попросила сходить на почту и положить деньги на ее карту за ноябрь. Предупредила, что сейчас берут комиссию 60 рублей. В отделении в очереди были пенсионеры. Они сказали, что им сотрудники тоже говорили о комиссии, и они ее оплачивали», — поделилась она.

Оплату за якобы комиссию проводят отдельным чеком, где указано, что деньги уходят в ООО «Сохрани лес». Как выяснил «Башинформ», у «Почты России» действительно есть социальный проект по восстановлению лесов. Но Эльвиру К., которая попыталась разобраться в ситуации самостоятельно, возмутило, что пенсионеров буквально принуждают заниматься благотворительностью, вводя в заблуждение насчет комиссии.

«То есть обманным путем пенсионеров заставляют оплачивать эту услугу как комиссию за оплату социальной карты. Я звонила на горячую линию карты "Алга", там подтвердили, что комиссии быть не должно. Я так и не смогла пополнить баланс карты. Потому что если отказываешься оплачивать эту "услугу", как они ее преподносят "комиссию", то сразу у них "слетает программа"», — возмутилась собеседница.

В пресс-службе «Почты России» «Башинформу» подтвердили: никаких процентов при пополнении социальной карты быть не должно.

«Никаких комиссий за пополнение транспортных карт мы не берем. Сумма, указанная в кассовом чеке, перечисляется в программу восстановления лесов для закупки и последующей высадки сеянцев деревьев. Оператор должен заранее уведомить клиента об этом и получить его согласие. Данный платеж является добровольным, клиент вправе от него отказаться или оспорить в установленном порядке. Чтобы не допускать подобных случаев в будущем, мы тщательно изучим произошедший инцидент и проведем с сотрудниками соответствующую работу, а также усилим контроль в данном направлении», — прокомментировал пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий.