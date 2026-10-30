«Башинформ» признан лучшим в вопросах освещения АПК Башкирии

Она признана лучшим среди журналистов муниципальных, республиканских и федеральных средств массовой информации, освещающих вопросы агропромышленного комплекса региона. Церемония награждения состоялась сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау», в рамках чествования лучших работников в сфере АПК.

Диплом правительства региона вручил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Он поблагодарил журналистку «Башинформа» за хорошую и качественную работу, которая уже не первый год освещает тему АПК, хорошо ориентируется во всех сферах отрасли, отслеживает все изменения и новшества, оперативно готовит и новости, и глубокие аналитические материалы.