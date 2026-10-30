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14:25 (UTC+5), 30 Октября 2026

«Башинформ» признан лучшим в вопросах освещения АПК Башкирии

Специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Галина Бахшиева удостоена диплома правительства Республики Башкортостан.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Она признана лучшим среди журналистов муниципальных, республиканских и федеральных средств массовой информации, освещающих вопросы агропромышленного комплекса региона. Церемония награждения состоялась сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау», в рамках чествования лучших работников в сфере АПК.

Диплом правительства региона вручил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Он поблагодарил журналистку «Башинформа» за хорошую и качественную работу, которая уже не первый год освещает тему АПК, хорошо ориентируется во всех сферах отрасли, отслеживает все изменения и новшества, оперативно готовит и новости, и глубокие аналитические материалы. 

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Мы ценим информационное агентство „Башинформ“ не только за то, что оно является самым цитируемым изданием в республике. В нем работают журналисты, умеющие оперативно и грамотно, со знанием дела, а главное, доступным языком передать все нюансы в работе отрасли», — отметил Ильшат Фазрахманов.

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