В вузе Уфы прокомментировали ситуацию со студентами, которым стало плохо

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе вуза, при работе с плавиковой кислотой возникла реакция, во время которой произошло незначительное выделение паров.

«В ходе выполнения лабораторной работы, связанной с обработкой стекла плавиковой кислотой, произошла непредвиденная бурная реакция с выделением в воздух небольшого количества паров фтороводорода. Несмотря на то, что все студенты были проинструктированы о технике безопасности и занятия проходили под пристальным вниманием преподавателей, одна из студенток почувствовала першение в горле и головокружение. В тот же момент помещение было проветрено, студентка выведена на свежий воздух, где ей сразу же стало значительно легче.

Однако, проявив максимальную предусмотрительность, преподаватели решили провести дополнительный опрос студентов. Когда у нескольких студентов появились схожие легкие симптомы, было принято решение вызвать скорую помощь для консультации и осмотра. Сотрудники университета оперативно связались с токсикологическим отделением городской больницы №21, чтобы уточнить порядок действий в подобных случаях. Получив разъяснения о критериях госпитализации, и учитывая, что состояние студентов не вызывало серьезных опасений, было принято решение о дальнейшем наблюдении и отправке студентов домой под присмотр, где по настоянию преподавателей были вызваны бригады скорой помощи.

Все студенты были осмотрены на дому, двое из них были доставлены в больницы №21 и №22 для более детального обследования, там им были проведены необходимые анализы, после чего они были отпущены домой. Ни у кого из студентов не было выявлено серьезных отравлений или необходимости в стационарном лечении», — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе УУНиТ.

Отмечается, что занятия продолжаются по актуальному расписанию. Вуз взаимодействует с правоохранительными органами.

Напомним, ранее троих пациентов доставили в больницу скорой помощи и № 21.