В прошедшую субботу в Стерлитамаке прошла заключительная сельскохозяйственная ярмарка. Всего на площади Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» было организовано 230 торговых мест.

На ярмарке было реализовано 40 тонн картофеля. Его можно было купить в пределах 35-40 рублей за кг. Также по продаже лидировал лук. Реализовано 32 тонны, за килограмм – 25-40 рублей. Стоимость моркови – 30-40 рублей, капусты – 30-40 рублей за кг, свёклы – 35-40 рублей.

Продавали мёд, цена за трёхлитровую банку составляла от 1500 до 4000 рублей.