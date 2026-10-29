В селе Башкирии отремонтировали аварийный мост

Из-за аварийности моста школьному автобусу приходилось возить детей в школу через резервную дорогу, которая становилась непроездной во время дождей.
Комментарий неравнодушных сельчан зафиксировали информсистемы Центра управления Республикой Башкортостан. Выяснилось, что проблема уже находилась на контроле властей Буздякского района. Администрация муниципалитета с августа 2026 проводила аукционы по выбору подрядчика для ремонта объекта.
«Контракт со строителями заключили в конце сентября, в течение месяца специалисты провели все необходимые работы. На период ремонта организовали объезд по улице Новой в селе Старый Буздяк. 21 октября жительнице сообщили о завершении ремонта и готовности моста», — прокомментировали в ЦУРе.
Ранее ДК в селе Башкирии получил новое оборудование после обращения к Хабирову.
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