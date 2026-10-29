Синоптики Башкирии сообщили о погоде в последние дни октября

По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +8, +13°, по юго-востоку до +18°.
В пятницу и субботу, 30 и 31 октября, без осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°, местами до +2°, днем +9, +14°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе растения в кадках на набережной Белой получили защиту.
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