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14:32 (UTC+5), 29 Октября 2026

Как Уфа отметит День народного единства

Праздник отмечается в России ежегодно 4 ноября.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В Уфе организуют к этой дате патриотические, познавательные и культурные мероприятия

3 ноября в Уфе пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная к Году единства народов России. С 18.00 будут открыты двери государственных и муниципальных музеев (0+). Подробная информация о запланированных программах – на официальных сайтах учреждений и в соцсетях.

С 3 по 12 ноября будет проходить всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проверить свои знания могут все желающие в очном формате. Площадки организуют в культурных, религиозных и образовательных учреждениях.

4 ноября состоится традиционная церемония возложения цветов к Монументу Дружбы. Затем на площади им. Серго Орджоникидзе стартует праздничный концерт «Мы едины!».

С 9 до 16 часов будут работать площадки сельскохозяйственных ярмарок выходного дня: на пересечениях улиц Интернациональной и Машиностроителей и ул. Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, перед Дворцом спорта (6+).

Тематические классные часы, выставки, физкультурно-массовые соревнования организуют муниципальные учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Ранее мы сообщали, что 3 ноября Республика Башкортостан присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). В этом году акция проходит под девизом «В единстве культур — сила народа» и приурочена к Году единства народов России.

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