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10:47 (UTC+5), 20 Октября 2026

В Уфе начнут производство игры «Зай-спасай» после победы в конкурсе

Также игра может войти в рекомендации для детских садов.

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Алсу Султанова управление образования Уфы
Фото: Алсу Султанова | управление образования Уфы
Альфия Аглиуллина
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В финале второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка», который прошёл 19 октября в Национальном центре «Россия» в Москве, настольная игра «Зай-спасай» из Уфы вошла в число победителей в номинации «Прототипы игр и игрушек» (блок «Настольная игра»).

Автором проекта является Алсу Султанова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе эколого-биологического центра «Эколог», соавторами — обучающиеся центра.

По словам Алсу Султановой, «Зай-спасай» — это настольная игра с экологическим и образовательным потенциалом: она помогает детям в игровой форме освоить важные навыки и ценности, соответствующие традиционным российским ориентирам. Проект получил высокую оценку экспертов и детского жюри — в его пользу сыграли оригинальность, качество разработки и воспитательный эффект, рассказали в управлении образования Уфы.

Во втором сезоне конкурса, посвящённого играм и игрушкам для системы дошкольного образования, приняли участие более 14 тысяч заявок из 89 регионов России. Победители смогут выпустить первый тираж совместно с технологическими партнёрами — начало производства запланировано на декабрь 2026 года. Кроме того, проекты получат продвижение в розничных сетях и на онлайн-площадках, а также возможность включения в рекомендации минпросвещения России по оснащению детских садов и школ.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров не раз отмечал важность развития игровой индустрии в республике и ее поддержки со стороны руководства.

«Развитие выпуска отечественных игрушек и видеоигр — это и вопрос суверенитета страны, и сохранения наших традиционных ценностей», — сказал Радий Хабиров, комментируя всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть» в Уфе.

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