В «Башинформе» пройдет пресс-конференция, посвященная Российскому энергетическому форуму

22 октября в Информационном агентстве «Башинформ» пройдет пресс-конференция в преддверии Российского энергетического форума, в рамках которого состоятся 32-я международная выставка «Энергетика Урала» и специализированная выставка «Электротехника. Кабель».
Спикерами выступят представители Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирской выставочной компании.
В ходе пресс-конференции спикеры раскроют основную тематику предстоящего форума — переход к «Генерации 2.0». Также участники расскажут о ключевых направлениях деловой программы, посвященных цифровизации энергетики, импортозамещению и комплексной модернизации инфраструктуры.
Начало в 11.00
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