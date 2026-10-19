В «Башинформе» пройдет пресс-конференция, посвященная Российскому энергетическому форуму

22 октября в Информационном агентстве «Башинформ» пройдет пресс-конференция в преддверии Российского энергетического форума, в рамках которого состоятся 32-я международная выставка «Энергетика Урала» и специализированная выставка «Электротехника. Кабель».

Спикерами выступят представители Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирской выставочной компании.

В ходе пресс-конференции спикеры раскроют основную тематику предстоящего форума — переход к «Генерации 2.0». Также участники расскажут о ключевых направлениях деловой программы, посвященных цифровизации энергетики, импортозамещению и комплексной модернизации инфраструктуры.

Начало в 11.00

г. Уфа, ул. Кирова, 45, пресс-зал ИА «Башинформ»

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