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13:44 (UTC+5), 18 Октября 2026

Уфимскому коту понадобилась помощь спасателей

В Уфе спасатели сняли кота с дерева с помощью автовышки, сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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Госкомитет РБ по ЧС канал в Макс
Фото: Госкомитет РБ по ЧС | канал в Макс
Галина Бахшиева

Спасатели помогли коту, который не мог спуститься с дерева на улице Караидельской в Уфе. С помощью автовышки они аккуратно сняли кота и передали его хозяйке. Кот не пострадал.

Госкомитет РБ по ЧС канал в Макс
Фото: Госкомитет РБ по ЧС | канал в Макс

«Иногда наша помощь нужна не только людям, но и братьям нашим меньшим. Если ваш питомец попал в беду — не рискуйте и звоните по номеру 112», — напомнили в Госкомитете РБ по ЧС.

Ранее спасатели сняли кошку с электрического столба в Уфимском районе. Она забралась на столб и не смогла спуститься обратно.  Кошка просидела там три дня.

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