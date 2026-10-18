Уфимскому коту понадобилась помощь спасателей

Спасатели помогли коту, который не мог спуститься с дерева на улице Караидельской в Уфе. С помощью автовышки они аккуратно сняли кота и передали его хозяйке. Кот не пострадал.
«Иногда наша помощь нужна не только людям, но и братьям нашим меньшим. Если ваш питомец попал в беду — не рискуйте и звоните по номеру 112», — напомнили в Госкомитете РБ по ЧС.
Ранее спасатели сняли кошку с электрического столба в Уфимском районе. Она забралась на столб и не смогла спуститься обратно. Кошка просидела там три дня.
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