В Уфе в честь Дня отца высадили 40 сосен

В Уфе прошла экологическая акция по высадке деревьев, организованная мэрией совместно с Региональной общественной организацией по повышению роли отцовства «Совет мужчин». Мероприятие приурочили ко Дню отца. Сосны высадили на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева — здесь год назад заложили Аллею отцов.
В преддверии Дня отца у нас состоялось по-настоящему значимое событие: отцы вместе с детьми продолжили развивать аллею, заложенную в прошлом году. Я впервые со своим сыном принимаю участие в этой акции. Уверен, пройдут годы, наши дети будут проезжать мимо этой аллеи и с улыбкой скажут: «Вот это дерево мы сажали с моим папой», — сказал и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.
Ранее сообщали о восстановлении лесной посадки в Затоне.
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