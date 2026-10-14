В Башкирии рыбак выловил 17-килограммового сома

Чтобы вырасти до таких размеров, сому нужны годы, чистая вода и хорошая кормовая база. А значит, отметили в муниципалитете, есть чем гордиться — природа Чишминского района щедра на сюрпризы, а Дёма ещё способна преподносить вот такие богатырские трофеи.

Ранее в Башкирии под охрану государства внесли новые памятники природы.