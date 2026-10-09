Стела «Уфа — город трудовой доблести» получит новое освещение

Недавно у стелы установили новые торшеры, которые должны сформировать восприятие памятного символа города в темное время суток. Торшеры изготовлены в мастерских «Уфагорсвета» по индивидуальному проекту, позволяющему создать особый световой фон вокруг объекта. Их особенностью стала идущая по кромке опоры светодиодная лента, формирующая концентрированный световой поток. В верхней части конструкции смонтирован основой фонарь мощность 50 ватт.
Установленные торшеры уже получили окраску. Работы идут по плану. Завершается подготовка к праздничному включению нового освещения.
Ранее сообщалось, что в Уфе по инициативе жителей городская улица получила новые фонари.
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