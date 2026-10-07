В России запустили бесплатную онлайн-школу питания для беременных

Период ожидания ребенка часто сопровождается потоком противоречивых советов о еде, что превращает ежедневный выбор продуктов в источник стресса для будущей мамы. Избавить женщин от тревожности и помочь составить сбалансированный рацион призван новый бесплатный образовательный проект – «Школа питания для беременных». Платформа, созданная при участии ученых и практикующих врачей, опирается на доказательную медицину и помогает заложить фундамент долгосрочного здоровья малыша.

Онлайн-платформа не предлагает универсального «идеального меню» или жёстких запретов, а даёт понятные ориентиры для сохранения хорошего самочувствия. На сайте представлены два основных блока.

Первый блок – образовательный курс из шести модулей («Осознанное питание», «Сбалансированное питание», «Можно ли обойтись без БАДов», «Токсикоз, отвращение и необычные желания», «Вес во время беременности», «Покупка и хранение продуктов»). Раздел будет постепенно расширяться и обновляться.

Второй блок – умный поиск по базе знаний, который позволяет быстро получить ответ на точечный вопрос – например, что есть при токсикозе, можно ли беременным пить кофе или нужно ли исключать из рациона рыбу.

Инициатором проекта выступила торговая сеть «Пятёрочка» (входит в X5) при экспертной поддержке Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России. К разработке программы также присоединились нутрициологи, психологи и бренд детского питания «Тёма». Как отмечают создатели курса, в основе программы лежит концепция метаболического программирования.

Согласно исследованиям, рацион женщины в течение 270 дней беременности и первых 730 дней жизни малыша формирует его обмен веществ, иммунитет и снижает риски хронических заболеваний во взрослом возрасте. При этом авторы курса руководствуются «правилом кислородной маски» — заботясь о собственном самочувствии без жёстких ограничений и лишнего стресса, женщина закладывает фундамент долгосрочного здоровья своего ребёнка.

До конца декабря 2026 года онлайн-платформа работает в пилотном режиме и доступна пользователям во всех регионах России. По его результатам будет принято решение о расширении программы (в том числе по теме питания после родов и введения прикорма) и её масштабировании в новом году.