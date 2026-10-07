Дизайнер из Оренбуржья создала «пуховый» алфавит

Авторский алфавит со стилизованными изображениями оренбургской козы и пухового платка разработала доцент кафедры дизайна одного из вузов Оренбургской области Динара Туйсина.

Иллюстрации перенесли на сувенирную продукцию, в том числе на пряники. Первый тираж отправили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Реутов и Нижний Новгород, информирует «Оренбург Медиа».

Динара Туйсина планирует выпустить еще одну партию перед Новым 2027-м годом, который по восточному календарю будет годом козы.

Ранее в Уфе состоялась конференция по художественному войлоку Башкирии.