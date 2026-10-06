В Роскачестве дали советы по защите одежды от катышков

С наступлением холодов люди достали теплые свитеры и шерстяные кофты, но радость от утепления часто омрачается неопрятными катышками на ткани.

Эксперты Роскачества и руководитель центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов объяснили, почему одни вещи скатываются мгновенно, а другие служат годами, и как правильно чистить одежду, чтобы не выбросить ее после первой же стирки.

По словам Дмитрия Гузова, шарики из волокон или пилинги, как правило, появляются в смесовых тканях.

«Синтетику в шерсть обычно добавляют для того, чтобы увеличить ресурс изделия. Но синтетика генерирует статику, которая „поднимает“ натуральные волокна, и они впоследствии скручиваются и превращаются в катышки. Пилинг зависит в первую очередь от качества пряжи и отделки материала, поэтому по составу новой вещи сложно понять, как будет выглядеть материал через пару недель носки», — рассказал эксперт.

Чтобы предотвратить появление катышков, специалисты советуют избегать трения — именно механическое воздействие заставляет волокна ткани спутываться и скатываться.

— Проверяйте изнанку куртки. Жесткие швы, наклейки и фабричные ярлыки гарантированно вызовут пилинг у кашемирового свитера в местах соприкосновения.

— Избегайте трения ремней. Ремень сумки или ремень безопасности в машине — главные враги ткани. Эксперты рекомендуют использовать специальные мягкие накладки на автомобильные ремни.

— Не надевайте деликатные вещи под верхнюю одежду.

Срезать образовавшиеся катышки с одежды лучше всего с помощью специальной машинки, гребнем для трикотажа, в некоторых случаях – скотчем.

Категорически не рекомендуется убирать пилинги обычным лезвием, чистить бритвой или отрывать руками. Во всех этих случаях высок риск повредить петли ткани.

После чистки шерстяных вещей эксперт рекомендует обязательно их отпарить, чтобы вернуть волокнам пушистость.