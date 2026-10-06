В Башкирии рассказали, что объединяет Шаляпина, Чапаева и Салавата Юлаева

«Знаете, что общего у Федора Шаляпина, Михаила Нестерова, Салавата Юлаева и Василия Чапаева?» Такой вопрос в своем МАХ-канале задал и. о. премьер-министра Александр Шельдяев и ответил: «Следы их жизни хранятся в архивах Башкортостана».

Он привел пример: в списках на выдачу жалованья Уфимской земской управы за май 1891 года значится Шаляпин — тогда еще служащий — канцелярский работник. Есть там и метрическая запись о рождении Михаила Нестерова. А в документе 1775 года сохранились тексты допросов Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина.

Интересен документ 1919 года о реквизиции вещей и зданий — на нем стоит резолюция Василия Чапаева. А в июле 1941 года муфтий Габдрахман Расулев обращался к мусульманам в связи с началом Великой Отечественной войны.

В эпоху информационных войн именно подлинность первоисточников становится главным оружием в защите исторической памяти, отметил Александр Шельдяев.

Объем документов, хранящихся в архивах республики, превышает 9,5 млн единиц. По их количеству республика занимает 7-е место среди регионов Приволжья. По числу документов в муниципальных архивах – 4-е место. По объему оцифрованных архивных документов Башкортостан также занимает 4-е место среди других регионов. В Национальном архиве республики хранится более 64 тысяч дел, отнесенных к особо ценным документам. В настоящее время в Государственный реестр включено 44 документа.

– На сегодняшний день особо ценные и уникальные дела полностью оцифрованы. Цифровые копии размещены на официальном сайте архивов, доступ к электронному фонду пользования особо ценных дел обеспечен в читальных залах, – отметил начальник Управления по делам архивов Республики Башкортостан Ильгам Фаткуллин.

Александр Шельдяев поручил ведомству продолжать поиск новых уникальных документов и сохранять историю.

Ранее мы писали, что в Нацархив Башкирии передано более 4 тысяч документов об СВО.