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15:57 (UTC+5), 06 Октября 2026

В Башкирии рассказали, что объединяет Шаляпина, Чапаева и Салавата Юлаева

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личная страница Александра Шельдяева канал в МАХ
Фото: личная страница Александра Шельдяева | канал в МАХ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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«Знаете, что общего у Федора Шаляпина, Михаила Нестерова, Салавата Юлаева и Василия Чапаева?» Такой вопрос в своем МАХ-канале задал и. о. премьер-министра Александр Шельдяев и ответил: «Следы их жизни хранятся в архивах Башкортостана».

Он привел пример: в списках на выдачу жалованья Уфимской земской управы за май 1891 года значится Шаляпин — тогда еще служащий — канцелярский работник. Есть там и метрическая запись о рождении Михаила Нестерова. А в документе 1775 года сохранились тексты допросов Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина.

Интересен документ 1919 года о реквизиции вещей и зданий — на нем стоит резолюция Василия Чапаева. А в июле 1941 года муфтий Габдрахман Расулев обращался к мусульманам в связи с началом Великой Отечественной войны.

В эпоху информационных войн именно подлинность первоисточников становится главным оружием в защите исторической памяти, отметил Александр Шельдяев.

Объем документов, хранящихся в архивах республики, превышает 9,5 млн единиц. По их количеству республика занимает 7-е место среди регионов Приволжья. По числу документов в муниципальных архивах – 4-е место. По объему оцифрованных архивных документов Башкортостан также занимает 4-е место среди других регионов. В Национальном архиве республики хранится более 64 тысяч дел, отнесенных к особо ценным документам. В настоящее время в Государственный реестр включено 44 документа.

– На сегодняшний день особо ценные и уникальные дела полностью оцифрованы. Цифровые копии размещены на официальном сайте архивов, доступ к электронному фонду пользования особо ценных дел обеспечен в читальных залах, – отметил начальник Управления по делам архивов Республики Башкортостан Ильгам Фаткуллин.

Александр Шельдяев поручил ведомству продолжать поиск новых уникальных документов и сохранять историю.

Ранее мы писали, что в Нацархив Башкирии передано более 4 тысяч документов об СВО.

личная страница Александра Шельдяева канал в МАХ
личная страница Александра Шельдяева канал в МАХ
личная страница Александра Шельдяева канал в МАХ
личная страница Александра Шельдяева канал в МАХ
Фото: личная страница Александра Шельдяева | канал в МАХ
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