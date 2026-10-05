В районе Башкирии открыли обелиск героям Великой Отечественной войны

В деревне Терекеево Мишкинского района открылся мемориал героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
На обелиске высечены имена местных жителей, сражавшихся на фронтах в 1941–1945 годы.
В торжественной церемонии открытия обелиска приняли участие жители деревни, представители районной администрации, общественных организаций, а также почётные гости.
Секретарь районного совета Ольга Биктубаева отметила значимость сохранения памяти о подвиге земляков и поблагодарила всех, кто принимал участие в создании мемориала. Активным участникам строительства она вручила благодарственные письма от имени главы администрации Мишкинского района.
Ранее «Башинформ» сообщил об открытии памятника участникам СВО в деревне 1-е Кинзя Куюргазинского района.
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